- Ucigasii lui Jamal Khashoggi ar fi putut scoate din Turcia, in bagaje, cadavrul dezmembrat al jurnalistului saudit, a declarat ministrul turc al apararii Hulusi Akar, citat duminica de postul de televiziune CNN Turk, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Khashoggi, colaborator al cotidianului…

- Procurorul din Istanbul care cerceteaza moartea lui Jamal Khashoggi a cerut procurorului general al Arabiei Saudite sa dezvaluie identitatea celui care a trimis echipa implicata in asasinarea jurnalistului, a informat presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, scrie Reuters.

- Turcia a pledat luni pentru finalizarea "cat mai repede posibil" a anchetei asupra uciderii, la inceputul lui octombrie, a jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, in timp ce procurorul general al Arabiei Saudite se afla la Istanbul pentru a se intalni cu omologul sau turc, informeaza AFP. "Avem in mod…

- Procurorul general al Arabiei Saudite s-a deplasat la Istanbul, unde va avea intrevederi cu autoritatile turce care ancheteaza asupra uciderii jurnalistului Jamal Khashoggi, a anuntat luni agentia de presa turca Anadolu, preluata de AFP si Reuters. Saoud ben Ablallah Al-Muajab, care a…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut vineri Arabiei Saudite sa dezvaluie cine a ordonat uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, precum si locul unde a fost ascuns corpul sau, adaugand ca Turcia detine mult mai multe probe in acest caz decat a comunicat pana acum, informeaza AFP si Reuters…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca ''nu este multumit'' de explicatiile autoritatilor de la Riad in legatura cu moartea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, relateaza AFP."Nu sunt multumit de ceea ce am auzit", a declarat Trump…

- Seful diplomatiei turce a dezmintit vineri ca tara sa i-a furnizat omologului sau american Mike Pompeo "vreo inregistrare audio" care ar elucida soarta jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, care ar fi fost asasinat in consulatul saudit de la Istanbul, relateaza AFP si Reuters. "Nu se pune problema ca…