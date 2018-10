Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca ''nu este multumit'' de explicatiile autoritatilor de la Riad in legatura cu moartea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, relateaza AFP. "Nu sunt multumit de ceea ce am auzit", a declarat Trump jurnalistilor la Casa Alba. "Vom sti in curand mult mai mult", a adaugat el. Jamal Khashoggi, un jurnalist critic la adresa puterii de la Riad, a fost ucis pe 2 octombrie la consulatul Arabiei Saudite din Istanbul. Potrivit oficialilor si mass-mediei din Turcia, corpul jurnalistului a fost dezmembrat…