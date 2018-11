Cazul Khashoggi. SUA, sancţiuni. Când vor intra în vigoare Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a estimat joi ca va fi nevoie inca 'de cateva saptamani' inainte ca SUA sa dispuna de suficiente dovezi pentru a putea impune sanctiuni la adresa celor responsabili de asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, informeaza vineri AFP. 'Continuam sa examinam continutul faptelor. Suntem pe cale de a examina punerea in aplicare a unor sanctiuni impotriva persoanelor pe care am fost in masura sa le identificam pana acum - care au participat la crima', a explicat Pompeo la postul de radio KMOX. Insa 'aceasta va mai dura probabil alte cateva saptamani,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

