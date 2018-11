Stiri pe aceeasi tema

- Franta nu exclude adoptarea de sanctiuni impotriva Arabiei Saudite daca se va dovedi ca autoritatile acestei tari au fost implicate in uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, a declarat miercuri ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian, informeaza Reuters si AFP. Franta i-a cerut…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel au convenit sambata, la Istanbul, ca vor avea o ''pozitie coordonata la nivel european'' cu privire la posibile sanctiuni impotriva Arabiei Saudite dupa asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, a anuntat Palatul…

- Mike Pompeo, secretarul american de Stat, a declarat, marți, ca Administrația Donald Trump va revoca vizele unor oficiali saudiți suspectați ca ar fi implicați in uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, relateaza agenția The Associated Press.Viorica Dancila, Lia Olguța Vasilescu și Eugen Teodorovici…

- Administratia Trump a transmis vineri un nou avertisment Arabiei Saudite. evocand posibile sanctiuni daca se dovedeste ca aceasta a fost in spatele disparitiei jurnalistului Jamal Khashoggi, transmite AFP. Intrebat vineri, presedintele american a atentionat ca "ar putea" exista sanctiuni…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat miercuri ca administratia sa a cerut dovezile video si audio din investigatia Turciei privind disparitia jurnalistului Washington Post, Jamal Khashoggi, despre care Turcia sustine ca a fost ucis la consulatul saudit din Istanbul, scrie Politico.„Am…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat luni intr-o postare pe Twitter ca a vorbit cu regele Salman al Arabiei Saudite, care i-a spus ca 'nu stie' nimic despre soarta jurnalistului saudit disparut Jamal Khashoggi, potrivit AFP. Just spoke to the King of Saudi Arabia who denies any knowledge…

- Administratia din Arabia Saudita a transmis ca va impune masuri drastice de retorsiune in cazul in care alte tari vor decide sa impuna sanctiuni in urma disparitiei jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza Euronews.