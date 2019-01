Stiri pe aceeasi tema

- O experta a ONU care ancheteaza asasinarea jurnalistului disident saudit Jamal Khashoggi s-a intalnit in Turcia cu logodnica acestuia, informeaza joi dpa, potrivit agerpres.ro.Citește și: Niculae Badalau publica o imagine care il baga la banuieli pe Liviu Dragnea, inainte de CEX-ul PSD…

- Riadul refuza sa extradeze in Turcia persoanele suspectate de implicare in asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, a anuntat, duminica, ministrul saudit de Externe, Adel al-Jubeir, relateaza AFP.“Noi nu ne extradam cetatenii”, a spus Jubeir, intr-o conferinta de presa la Riad. Miercuri,…

- Riadul refuza sa extradeze in Turcia persoanele suspectate de implicare in asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, a anuntat, duminica, ministrul saudit de Externe, Adel al-Jubeir, relateaza AFP.“Noi nu ne extradam cetatenii”, a spus Jubeir, intr-o conferinta de presa la Riad. Miercuri,…

- Autoritatile de la Riad refuza sa extradeze in Turcia persoane suspectate de implicare in asasinarea jurnalistului saudit Khashoggi la consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, a declarat duminica ministrul de externe saudit Adel al-Jubeir, dupa o solicitare in acest sens din partea Ankarei, relateaza…

- Agentia Centrala de Informatii a SUA (CIA) are cunostinta de existenta a cel putin 11 mesaje trimise de printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman in orele de dinainte si dupa uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi consilierului care superviza asasinatul, potrivit unui articol de sambata al publicatiei…

- Perchezitia are legatura cu ancheta privind asasinarea ziaristului saudit Jamal Khashoggi la consulatul tarii sale din Istanbul, transmit Reuters si EFE. Vila la care s-a desfasurat perchezitia este situata in localitatea Samanli din districtul Termal, a mentionat agentia Anadolu, dar nu exista deocamdata…

- Comentariile presedintelui american, Donald Trump, referitoare la investigatia privind asasinareq jurnalistului saudit Jamal Khashoggi demonstreaza ca el va ignora incidentul indiferent de ce se va intampla, este de parere ministrul de Externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, scrie Reuters.Marti,…

- Intrebat despre articol, un oficial turc a declarat pentru Reuters ca nu are informatii despre o astfel de inregistrare. Arabia Saudita a spus ca printul mostenitor Mohammed bin Salman nu a avut cunostinta inainte de uciderea lui Khashoggi in consulatul saudit din Istanbul in urma cu sase saptamani."Se…