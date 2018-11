Cazul Khashoggi: Percheziţii la o vilă din provincia Yalova Politia turca a efectuat luni o perchezitie la o vila din provincia Yalova (nord-vest). Potrivit presei turce, perchezitia are legatura cu ancheta privind asasinarea ziaristului saudit Jamal Khashoggi la consulatul tarii sale din Istanbul, transmit Reuters si EFE.



Vila la care s-a desfasurat perchezitia este situata in localitatea Samanli din districtul Termal, a mentionat agentia Anadolu, dar nu exista deocamdata alte detalii. Conform cotidianului Hurriyet, proprietatea luxoasa se afla la circa 100 km de centrul Istanbulului.



Autoritatile turce au mai efectuat pana acum



