- Ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, a declarat luni ca Franta nu a primit casetele privind asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, in pofida afirmatiilor facute de presedintele turc Tayyip Erdogan, relateaza Reuters.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a confirmat sambata existenta unor inregistrari despre uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, petrecuta pe 2 octombrie in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, inregistrari pe care Ankara le-a transmis si altor guverne, inclusiv celor de la Riad, Washington,…

- Procuratura a trimis informatii privind identitatea celor 18 suspecti ministerului justitiei, care le va transmite ministerului de externe de la Ankara, in vederea formularii cererilor oficiale de extradare catre guvernul de la Riyadh, informeaza AFP. Demersul procurorilor turci are loc cu…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut vineri Arabiei Saudite sa dezvaluie cine a ordonat uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, precum si locul unde a fost ascuns corpul sau, adaugand ca Turcia detine mult mai multe probe in acest caz decat a comunicat pana acum, informeaza AFP si Reuters.…

- Soarta tratatului INF se decide în aceste zile la Moscova, unde John Bolton a fost trimis de presedintele Trump pentru a discuta cu rusii urmatorii pasi dupa retragerea SUA din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare. Dupa anuntul presedintelui Trump privind retragerea unilaterala…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a informat luni ca un comunicat comun care va fi publicat dupa intalnirea sa cu presedintele rus, Vladimir Putin, va aduce „o noua speranta” in regiunea Idlib din Siria, scrie Reuters, scrie news.ro.Erdogan a vorbit cu presa inaintea intalnirii cu Putin…

- Statele Unite isi intimideaza chiar si proprii sai aliati, a declarat Mohammad Javad Zarif, ministrul iranian de Externe, in cursul vizitei sale in Turcia, in contextul tensiunilor intre Ankara si Washington privind detentia unui pastor crestin american, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Cancelarul german, Angela Merkel, a facut apel la Turcia sa asigure independenta bancii sale centrale, scrie Reuters. „Nimeni nu are interesul ca situatia economica sa se destabilizeze in Turcia. Dar trebuie facut tot ce este posibil pentru a se asigura independenta bancii centrale”, a declarat Merkel…