Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a declarat duminica, in timpul unei conferinte de presa la Doha, ca ii va cere printului mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammad bin Salman, in timpul vizitei sale la Riad, ca toti cei responsabili de asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi "sa dea socoteala", informeaza duminica AFP. "Vom continua sa discutam cu printul mostenitor si cu sauditii pentru a face in asa fel ca toti (cei implicati) sa dea socoteala cu privire la asasinarea inacceptabila a lui Jamal Khashoggi", a declarat Pompeo in timpul unei conferintei, inainte de a se deplasa in Arabia Saudita.…