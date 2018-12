Stiri pe aceeasi tema

- Wall Street Journal a informat ca a analizat parti ale unui raport al CIA, care include interceptari electronice si alte informatii. Conform raportului, CIA poate spune cu o siguranta „medie spre mare" ca printul Mohammed l-a vizat personal pe Khashoggi, „ordonand probabil uciderea sa".…

- Presedintele rus Vladimir Putin va discuta impreuna cu Printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman despre moartea opozantului Jamal Khashoggi in cursul intalnirii lor de la sfarsitul saptamanii la...

- Presedintele SUA, Donald Trump, a contestat joi seara raportul Agentiei Centrale de Informatii (CIA) privind asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, afirmand ca nu s-a concluzionat ca printul moștenitor saudit Mohammad bin Salman a ordonat crima si sugerand ca poate ar trebui trasa la raspundere…

- Statele Unite ii vor trage la raspundere pe cei responsabili de asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a declarat sambata vicepreședintele american Mike Pence. La randul sau, președintele american Donald Trump a declarat ca va discuta sambata cu secretarul de Stat Mike Pompeo și cu Agenția…

- Asasinii jurnalistului saudit disident Jamal Khashoggi vor da socoteala in fata SUA, a declarat sambata vicepresedintele american Mike Pence, relateaza dpa si AFP, potrivit Agerpres.Afirmatia sa are loc in contextul in care media americane au relatat ca CIA a ajuns la concluzia ca printul…

- CIA (Agentia Centrala de Informatii a SUA) a ajuns la concluzia ca printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a ordonat asasinarea ziaristului Jamal Khashoggi, scrie vineri cotidianul Washington Post, citat de Reuters. Potrivit ziarului, mai multi oficiali americani si-au exprimat increderea…

- Parlamentul European a apreciat joi ca este 'extrem de improbabil' ca uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite la Istanbul sa fi avut loc 'fara cunostinta' printului mostenitor saudit Mohammed bin Salman, transmite AFP. Uniunea Europeana si statele sale membre…

- Gina Haspel, directorul Agentiei Centrale de Informatii din SUA (CIA), a ascultat o inregistrare audio care demonstreaza ca jurnalistul saudit Jamal Khashoggi a fost omorat, in cadrul vizitei pe care aceasta a efectuat-o in Turcia, au declarat doua surse, relateaza site-ul agentiei Reuters.