- "Ministrul de interne ia masurile necesare pentru a-i impiedica pe suspecti sa intre in Marea Britanie", a declarat in parlament premierul britanic Theresa May. "Daca respectivii dispun de vize, aceste vize vor fi revocate de azi", a adaugat Theresa May, precizand ca urmeaza sa discute in cursul…

- Corpul jurnalistului ucis Jamal Khashoggi a fost gasit intr-un puț in reședința consulului general din Saudita din Istanbul,a declarat liderul Partidului Patriotic (VATAN), Dogu Perincek, pentru Sputnik."Surse de incredere de la serviciul de securitate de la Istanbul mi-au spus ca trupul lui…

- Marea Britanie a cerut luni clarificarea urgenta a circumstantelor mortii jurnalistului Jamal Khashoggi dupa ce Arabia Saudita a afirmat ca nu cunoaste detalii ale modului in care jurnalistul saudit a fost asasinat, relateaza Reuters. 'Este nevoie urgenta de clarificari dincolo de…

- Un oficial de rang inalt din cadrul Guvernului saudit a oferit o noua explicație in cazul morții jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, dupa ce prima varianta a Arabiei Saudite a fost criticata și privita cu scepticism de comunitatea internaționala. Potrivit agenției Reuters, citata de Mediafax, aceasta…

- Dupa 18 zile in care Arabia Saudita a negat vehement ca Jamal Khashoggi ar fi pațit ceva la consultatul Regatului din Istanbul, poziția s-a schimbat cu 180 de grade. Nu numai ca Riadul a recunoscut ca jurnalistul a avut o moarte violenta, ci a și aruncat vina pe unii dintre cei mai apropiați oameni…

- Statele Unite "urmaresc indeaproape" situatia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, dat disparut la 3 octombrie la o zi dupa o vizita la consulatul saudit la Istanbul, a declarat marti secretarul american al Apararii, Jim Mattis, relateaza AFP. "Urmarim situatia indeaproape si actionam in stransa cooperare…