- Pe fondul uciderii jurnalistului Jamal Khashoggi, unii membri ai familiei regale din Arabia Saudita sunt determinați sa schimbe ordinea succesiunii la tron in așa fel incat Mohammed bin Salman sa nu devina rege, au spus trei surse apropiate curții regale, citate de CNBC .

- Parlamentul European a apreciat joi ca este 'extrem de improbabil' ca uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite la Istanbul sa fi avut loc 'fara cunostinta' printului mostenitor saudit Mohammed bin Salman, transmite AFP. Uniunea Europeana si statele sale membre…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a anuntat marti ca o conferinta de afaceri organizata de regat a atras angajamente de investitii in valoare de 50 de miliarde de dolari, un succes in opinia sa, in pofida unui boicot international provocat de asasinarea jurnalistului Jamal…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, care parea sa piarda lupta cu bogatul regat al Arabiei Saudite, s-a trezit intr-o postura de forța dupa scandalul declanșat de asasinarea ziaristului Jamal Khashoggi - un critic al Riadului - in consulatul saudit din Istanbul, noteaza editorialistul specializat…

- Membri ai familiei regale saudite s-au intalnit personal cu fiul cel mare al jurnalistului Jamal Khashoggi si cu alta ruda, la un palat din orasul Riyad, si au prezentat condoleante, relateaza Agentia de Presa Saudita, citata de CNN.

- Moartea jurnalistului Jamal Khashoggi a avut loc pe un teritoriu suveran al Arabiei Saudite si va fi analizata de justitia din aceasta tara, cand toate procedurile vor fi incheiate, a declarat sambata ministrul justitie de la Riyad.Fost șef al spionajului britanic: Dovezile sugereaza ca printul…

- Un oficial de rang inalt din cadrul Guvernului saudit a oferit o noua explicatie in cazul disparitiei jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, dupa ce prima varianta a Arabiei Saudite a fost criticata si privita cu scepticism, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Dupa 18 zile in care Arabia Saudita a negat vehement ca Jamal Khashoggi ar fi pațit ceva la consultatul Regatului din Istanbul, poziția s-a schimbat cu 180 de grade. Nu numai ca Riadul a recunoscut ca jurnalistul a avut o moarte violenta, ci a și aruncat vina pe unii dintre cei mai apropiați oameni…