Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, omologul sau rus Vladimir Putin, seful statului francez, Emmanuel Macron, si cancelarul german Angela Merkel se reunesc sambata, la Istanbul, pentru un summit cu privire la Siria, menit sa consolideze armistitiul fragil la Idlib si sa impulsioneze eforturile de…

- Emmanuel Macron a criticat-o in mod implicit pe Angela Merkel, aliata sa europeana, denuntand ”pura demagogie” a unor tari care, ca Germania, vor sa inceteze sa exporte armament in Arabia Saudita din cauza scandalului Khashoggi, relateaza AFP.”Este pura demagogie sa spui ca opresti vanzarile…

- Procuratura a trimis informatii privind identitatea celor 18 suspecti ministerului justitiei, care le va transmite ministerului de externe de la Ankara, in vederea formularii cererilor oficiale de extradare catre guvernul de la Riyadh, informeaza AFP. Demersul procurorilor turci are loc cu…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut vineri Arabiei Saudite sa dezvaluie cine a ordonat uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, precum si locul unde a fost ascuns corpul sau, adaugand ca Turcia detine mult mai multe probe in acest caz decat a comunicat pana acum, informeaza AFP si Reuters.…

- Arabia Saudita nu i-a autorizat pe anchetatorii turci sa cerceteze un put situat in gradina consulatului saudit la Istanbul, locul unde a fost ucis jurnalistul Jamal Khashoggi, critic la adresa Riadului, informeaza agentia de presa turca Anadolu, preluata de AFP. Politistii turci, care au efectuat doua…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, care parea sa piarda lupta cu bogatul regat al Arabiei Saudite, s-a trezit intr-o postura de forța dupa scandalul declanșat de asasinarea ziaristului Jamal Khashoggi - un critic al Riadului - in consulatul saudit din Istanbul, noteaza editorialistul specializat…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca ''nu este multumit'' de explicatiile autoritatilor de la Riad in legatura cu moartea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, relateaza AFP. "Nu sunt multumit de ceea ce am auzit", a declarat…

- Presedintele american Donald Trump a criticat in termeni duri sambata seara, intr-un interviu acordat publicatiei The Washington Post, explicatiile Arabiei Saudite privind moartea jurnalistului Jamal Khashoggi, spunand ca "este evident ca au existat inselatorii si au existat minciuni". …