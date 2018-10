Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei turce a afirmat joi ca exista in continuare 'intrebari' la care Riadul trebuie sa raspunda in cadrul anchetei privind asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, in special identitatea comanditarilor si unde se afla corpul jurnalistului ucis, relateaza AFP preluata de Agerpres. …

- Arabia Saudita nu i-a autorizat pe anchetatorii turci sa cerceteze un put situat in gradina consulatului saudit la Istanbul, locul unde a fost ucis jurnalistul Jamal Khashoggi, critic la adresa Riadului, informeaza agentia de presa turca Anadolu, preluata de AFP. Politistii turci, care au efectuat doua…

- Intr-un discurs pronuntat in fata grupului parlamentar al partidului sau (Partidul Justitiei si Dezvoltarii, AKP) la Ankara, Erdogan a afirmat ca asasinarea lui Khashoggi la 2 octombrie a fost 'planificata' cu mai multe zile inainte, contrazicand astfel versiunea saudita care se referea la o altercatie…

- Corpul jurnalistului ucis Jamal Khashoggi a fost gasit intr-un puț in reședința consulului general din Saudita din Istanbul,a declarat liderul Partidului Patriotic (VATAN), Dogu Perincek, pentru Sputnik. "Surse de incredere de la serviciul de securitate de la Istanbul mi-au spus ca trupul…

- Un oficial de rang inalt din cadrul Guvernului saudit a oferit o noua explicație in cazul morții jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, dupa ce prima varianta a Arabiei Saudite a fost criticata și privita cu scepticism de comunitatea internaționala. Potrivit agenției Reuters, citata de Mediafax, aceasta…

- Editorialistul, un critic al Riadului, s-a dus la consulat pe 2 octombrie, cu demersuri administrative in vederea casatoriei sale cu o femeie turca. El nu a mai fost vazut de atunci. Ziarul scrie ca a avut acces la inregistrari audio cu ceea ce s-a intamplat in consulat.Potrivit Yeni Safak,…

- Presedintele american Donald Trump, initial mai reticent in ceea ce priveste implicarea autoritatilor saudite in disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi, a declarat sambata daca acest lucru se va adeveri, SUA vor aplica o “pedeapsa severa” Riadului.

- Companii majore producatoare de arme americane au transmis administratiei Trump ca sunt preocupate ca congresmenii infuriati de disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi in Turcia vor bloca viitoarele acorduri de vanzare de armament cu Arabia Saudita, a declarat vineri pentru Reuters un oficial american…