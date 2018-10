Stiri pe aceeasi tema

- Arabia Saudita a adus noi precizari dupa criticile venite din toate colturile lumii. Marea Britanie, Franta si Germania condamna intr-o declaratie comuna uciderea lui Jamal Khashoggi si spun ca nimic nu o poate justifica.

- Un oficial de rang inalt din cadrul Guvernului saudit a oferit o noua explicatie in cazul disparitiei jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, dupa ce prima varianta a Arabiei Saudite a fost criticata si privita cu scepticism, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Germania nu ar trebui sa aprobe vanzari de arme catre Arabia Saudita pana cand nu vor fi complet elucidate circumstantele decesului ziaristului Jamal Khashoggi, a declarat sambata ministrul german de externe, Heiko Maas, la televiziunea publica, preluata de agentiile internationale de presa. Luna trecuta,…

- Vizita de stat intr-un context mai complicat. Presedintele Turciei, Recep Erdogan, a mers in Germania. Asta in conditiile in care, in ultimii ani, Ankara si Berlin au fost pe pozitii diferite pe subiecte delicate, cum ar fi interventia militara in Siria, gestionarea valurilor de

- Situatia din Siria urmeaza sa fie discutata in cadrul unui summit in octombrie de liderii francez, turc, rus si german, a anuntat vineri cancelarul german Angela Merkel, precizand ca au inceput pregatirile in acest sens, transmit AFP si dpa. "Suntem in favoarea unei intalniri cvadripartite…

- Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, si sefa Executivului de la Berlin, Angela Merkel, s-au intalnit recent la Meseberg intr-un moment in care atat Rusia, cat si Germania isi redefinesc pozitia in sistemul international. Iar acest lucru inseamna implicit redefinirea relatiei lor bilaterale, scrie…

- Presedintele rus Vladimir Putin efectueaza sambata o vizita in Germania, unde se intalneste cu cancelarul Angela Merkel pentru a discuta despre conflictele din Siria si Ucraina, a anuntat luni Guvernul german, relateaza AFP.Cei doi lideri urmeaza sa se intalneasca la ora 16.00 GMT (19.00,…

- Cancelarul federal german, Angela Merkel, nu are parte de un „tratament special“ atunci cand isi face cumparaturile la magazinul din Berlin la care obisnuieste sa mearga. Cel putin asa sustine seful lantului de supermarketuri din Germania din care face parte respectivul magazin.