Cazul Khashoggi. Germania, sancţiuni împotriva a 18 cetăţeni saudiţi Circumstantele in care s-a produs aceasta crima oribila nu au fost inca clarificate in mod satisfacator', a declarat purtatorul de cuvant al guvernului cancelarului Angela Merkel, Steffen Seibert, citat de EFE. O purtatoare de cuvant a diplomatiei germane a spus ca nu poate divulga identitatea celor 18, facand trimitere la legile germane privind confidentialitatea.



La sosirea sa la Bruxelles pentru o reuniune a ministrilor de externe din tarile membre UE, ministrul de externe german Heiko Maas a precizat ca aceste sanctiuni fac obiectul unei 'coordonari stranse' cu Franta si Marea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

