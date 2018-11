Stiri pe aceeasi tema

- Arabia Saudita a trimis doi profesioniști sa elimine dovezile privind uciderea lui Jamal Khashoggi la o saptamana dupa ce acesta a disparut la Consulatul Arabiei Saudite in Istanbul, a spus un oficial turc luni, subliniind ca acesta este un semn ca oficialii saudiți de rang inalt au știut de crima,…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a estimat joi ca va fi nevoie inca 'de cateva saptamani' inainte ca SUA sa dispuna de suficiente dovezi pentru a putea impune sanctiuni la adresa celor responsabili de asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, informeaza vineri AFP. 'Continuam sa examinam…

- Procuratura din Istanbul a pregatit o cere de extradare din Arabia Saudita pentru 18 suspecți in cazul uciderii jurnalistului disident Jamal Khashoggi, a comunicat Ministerul de Justiție din Turcia, informeaza agenția Reuters citata de Mediafax.

- Procuratura din Istanbul a pregatit o cere de extradare din Arabia Saudita pentru 18 suspecti in cazul uciderii jurnalistului disident Jamal Khashoggi, a comunicat Ministerul de Justitie din Turcia, informeaza agentia Reuters.

- Salah Khashoggi, fiul jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, ucis la 2 octombrie in Consulatul saudit de la Istanbul, a parasit Arabia Saudita impreuna cu familia sa, in urma ridicarii interdictiei de calatorie care-i era impusa, a anuntat joi Human Rights Watch (HRW). "Salah si familia sa…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca ''nu este multumit'' de explicatiile autoritatilor de la Riad in legatura cu moartea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, relateaza AFP. "Nu sunt multumit de ceea ce am auzit", a declarat…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo este asteptat miercuri in Turcia, venind din Arabia Saudita, unde a mers marti pentru a discuta despre disparitia la Istanbul in urma cu doua saptamani a jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a anuntat marti Ministerul de Externe turc, relateaza AFP preluata…

- Arabia Saudita inca nu coopereaza in ancheta privind disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi la consulatul din Istanbul si trebuie sa le permita anchetatorilor turci sa intre in cladire, a declarat sambata ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu, transmite AFP. ''Inca nu am vazut…