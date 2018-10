Stiri pe aceeasi tema

- Presa turca a publicat joi imagini care refac traseul parcurs la Istanbul de un ofiter al serviciilor de securitate apropiat al printului mostenitor al Arabiei Saudite si prezentat drept seful „echipei de executie“ care l-ar fi asasinat pe jurnalistul saudit disident Jamal Khashoggi, releva France-Presse.

- Presedintele american Donald Trump a avertizat impotriva unei judecati pripite in cazul jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, care a disparut la 2 octombrie dupa ce a intrat in consulatul Arabiei Saudite la Istanbul, relateaza site-ul cotidianului The Guardian.

- Autoritatile turce au inceput luni seara perchezitia consulatului saudit la Istanbul in cadrul anchetei asupra disparitiei jurnalistului Jamal Khashoggi, Donald Trump afirmand, la randul sau, ca eventuala asasinare acestuia, imputata Riadului, posibil sa fi fost comisa de "elemente incontrolabile",…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat luni intr-o postare pe Twitter ca a vorbit cu regele Salman al Arabiei Saudite, care i-a spus ca 'nu stie' nimic despre soarta jurnalistului saudit disparut Jamal Khashoggi, potrivit AFP preluata de Agerpres. Donald Trump a anuntat de asemenea ca il…

- Arabia Saudita si-a exprimat satisfactia vineri pentru deschiderea unei anchete comune cu Turcia in vederea elucidarii "circumstantelor" disparitiei la Istanbul a jurnalistului disident saudit Jamal Khashoggi, a informat agentia oficiala saudita de presa, transmite AFP. "O sursa oficiala si-a exprimat…