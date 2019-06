Exista probe suficiente si credibile pentru deschiderea unei anchete internationale suplimentare asupra printului mostenitor saudit Mohammed bin Salman si a altor oficiali sauditi in legatura cu cazul Khashoggi, a indicat miercuri Agnes Callamard, raportor special al ONU cu privire la executiile extrajudiciare, care i-a cerut secretarului general al ONU, Antonio Guterres, sa constituie o astfel de investigatie, transmit Reuters, AFP si dpa. Cautarea justitiei in acest caz nu este in primul rand despre ''a gasi un pistol fumegand si o persoana care il tine in mana'', a scris raportorul…