- Asasinii jurnalistului Jamal Khashoggi, ucis pe 2 octombrie in interiorul consulatului saudit din Istanbul, s-au debarasat de corpul sau aruncandu-l in canalizare dupa ce l-au dizolvat in acid, a relatat sambata cotidianul turc Sabah, citat de AFP, potrivit Agerpres.

- Politia turca verifica o padure de la periferia orasului Istanbul si un oras situat langa Marea Marmara pentru a gasi ramasitele jurnalistului saudit Jamal khashoggi , care a disparut acum doua saptamani dupa ce a intrat in consulatul saudit, au declarat oficialii turci, citati Reuters. O sursa turca…