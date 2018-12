Cazul Khashoggi. Doi oficiali saudiți, mandat de arestare Biroul procurorului a concluzionat ca exista "o puternica suspiciune" ca Saud al-Qahtani si generalul Ahmed al-Asiri, care au fost indepartati din functiile lor in octombrie, au fost printre cei care au planificat crima ce a avut loc la 2 octombrie in consulatul saudit din Istanbul. "Actiunea procurorului de a emite mandate de arestare pe numele lui Asiri si Qahtani reflecta opinia ca autoritatile saudite nu vor lua masuri oficiale impotriva acestor indivizi", a declarat un oficial turc. Senatori americani, acuzații la adresa prințului moștenitor Masura intervine de asemenea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, nu a exclus marti ca printul mostenitor saudit sa fi fost la curent cu uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, dar a afirmat ca aceasta nu va ameninta relatia 'de neclintit' dintre Statele Unite si Arabia Saudita, relateaza AFP. 'S-ar putea foarte bine ca printul…

- Potrivit uneia din sursele citate, dovada audio este ''convingatoare'' si ar putea pune o presiune suplimentara asupra Statelor Unite pentru a face Arabia Saudita raspunzatoare pentru moartea lui Khashoggi. Ramane neclar deocamdata cine i-a pus la dispozitie Ginei Haspel inregistrarea audio.Ankara…

- Potrivit uneia din sursele citate, dovada audio este 'convingatoare' si ar putea pune o presiune suplimentara asupra Statelor Unite pentru a face Arabia Saudita raspunzatoare pentru moartea lui Khashoggi. Ramane neclar deocamdata cine i-a pus la dispozitie Ginei Haspel inregistrarea audio. Relatare,…

- Politistii turci, care au efectuat doua perchezitii in consulatul general al Arabiei Saudite dupa uciderea lui Khashoggi, la 2 octombrie, nu au primit permisiunea de a face cautari in gradina misiunii diplomatice si sa cerceteze un put care se afla acolo, precizeaza Anadolu.Aceasta noua…

- Sase oficiali americani si din guvernele occidentale au informat luni ca ei considera ca printul Mohammed bin Salman, care este liderul de facto al Arabiei Saudite, este responsabil de disparitia lui Khashoggi, pentru ca el supervizeaza serviciile secrete saudite, insa nu au dovezi in acest sens.…

- Douazeci de angajati ai consulatului, printre care si soferul consulului, au fost audiati de procurori saptamana trecuta, conform unor informatii NTV. Procurorii vor sa obtina declaratii de la 45 de angajati, conform CNN Turk. Ministrul saudit de Externe Adel al-Jubeir a catalogat duminica…

- Un convoi de sase masini a ajuns la consulat sub paza sporita putin dupa orele 19.00 (16.00 GMT), potrivit unei corespondente a agentiei France Presse, aflata la fata locului. Politistii, unii in uniforma, altii in civil, au intrat imediat in cladire pentru a-si incepe cercetarile. Un grup…

- Presedintele american, Donald Trump, a spus miercuri ca a discutat "la cel mai inalt nivel" cu autoritatile saudite pentru a solicita explicatii privind disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi si a dezvaluit ca intentioneaza sa o invite la Casa Alba pe logodnica ziaristului, Hatice Cengiz, transmite…