- Administratia de la Ankara a acuzat Statele Unite ca „inchid ochii” la uciderea lui Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, catalogand declaratiile facute de presedintele american Donald Trump pe aceasta tema drept „comice”, relateaza Reuters.

- Ministrul saudit al afacerilor externe, Adel al-Jubeir, a declarat joi ca tara sa va refuza o ancheta internationala, asa cum cere Ankara, privind moartea jurnalistului Jamal Khashoggi, ucis la 2 octombrie in consulatul regatului din Istanbul, relateaza AFP si Reuters. "Este un lucru pe…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut vineri Arabiei Saudite sa dezvaluie cine a ordonat uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, precum si locul unde a fost ascuns corpul sau, adaugand ca Turcia detine mult mai multe probe in acest caz decat a comunicat pana acum, informeaza AFP si Reuters.…

- Cinci angajati turci ai consulatului Arabiei Saudite din Istanbul au dat luni declaratii ca martori in ancheta privind uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a transmis postul turc de televiziune NTV, potrivit Reuters. Douazeci de angajati ai consulatului, inclusiv soferul consulului, au dat…

- Un oficial de rang inalt din cadrul Guvernului saudit a oferit o noua explicație in cazul morții jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, dupa ce prima varianta a Arabiei Saudite a fost criticata și privita cu scepticism de comunitatea internaționala. Potrivit agenției Reuters, citata de Mediafax, aceasta…

- Organizatia Amnesty International (AI) a declarat sambata ca explicatia Arabiei Saudite cu privire la moartea jurnalistului Jamal Khashoggi in consulatul saudit din Istanbul pare sa fie o musamalizare a "unui asasinat ingrozitor", transmite Reuters. "Rezultatele anchetei facute de autoritatile…

- Inaltul comisar ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet, a facut apel marti Turciei si Arabiei Saudite sa ofere toate informatiile pe care le detin cu privire la disparitia si posibila asasinare a jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Autoritatile turce se afla in posesia unei inregistrari audio care arata ca jurnalistul disparut Jamal Khashoggi a fost ucis in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, au declarat luni un oficial turc si o sursa din cadrul serviciilor de securitate, relateaza Reuters. 'Politia turca are o inregistrare…