- Autoritatile turce au perchezitionat o vila in provincia Yalova, din apropiere de Istanbul, in cautarea de dovezi ale asasinarii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza presa turca, citata marti de agentia dpa. Potrivit cotidianelor Hurriyet si Haberturk, politia a ‘cules probe’ din vila de…

- Trupul ciopartit al jurnalistului disident Jamal Khashoggi a fost descoperit in gradina casei consulului general al Arabiei Saudite la Instanbul, potrivit unor surse citate de Sky News. Jurnalistul fusese taiat in bucati si desfigurat. Presedintele turc, Recep Tayyip Edogan, a asigurat marti…

- Erdogan a prezentat cronologia acestei operatiuni, despre care a spus ca a fost una planificata, conform 'indiciilor solide' de care dispun pana in prezent autoritatile turce. Vineri, 28 septembrie: - ora locala 11.50: Khashoggi intra in consulatul saudit din Istanbul pentru a rezolva probleme legate…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat ca presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a dat asigurari, in timpul discutiilor pe care le-au avut miercuri la Ankara, ca oficialii sauditi coopereaza in ancheta turca in legatura cu disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza Reuters.…

- Politia turca a inceput miercuri perchezitia la resedinta consulului Arabiei Saudite din Istanbul, in cadrul anchetei cu privire la disparitia jurnalistului disident Jamal Khashoggi, relateaza AFP. Aceasta perchezitie, efectuata de o echipa de 10 politisti, survine la doua zile dupa una similara efectuata…

- Un convoi de sase masini a ajuns la consulat sub paza sporita putin dupa orele 19.00 (16.00 GMT), potrivit unei corespondente a agentiei France Presse, aflata la fata locului. Politistii, unii in uniforma, altii in civil, au intrat imediat in cladire pentru a-si incepe cercetarile. Un grup…

- Autoritatile din Turcia analizeaza filmarile camerelor de supraveghere de pe autostrazi pentru a gasi o duba neagra despre care cred ca a transportat trupul jurnalistului Jamal Khashoggi de la consulatul Arabiei Saudite din Istanbul. Investigatorii sustin ca duba ar apartine unei trupe de asasini sauditi…