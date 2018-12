Stiri pe aceeasi tema

- Riadul refuza sa extradeze in Turcia persoanele suspectate de implicare in asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, a anuntat, duminica, ministrul saudit de Externe, Adel al-Jubeir, relateaza AFP.“Noi nu ne extradam cetatenii”, a spus Jubeir, intr-o conferinta de presa la Riad. Miercuri,…

- Autoritatile de la Riad refuza sa extradeze in Turcia persoane suspectate de implicare in asasinarea jurnalistului saudit Khashoggi la consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, a declarat duminica ministrul de externe saudit Adel al-Jubeir, dupa o solicitare in acest sens din partea Ankarei, relateaza…

- Interdictia de calatorie asupra celor 18 cetateni sauditi vizeaza direct participarea acestora in uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, in consulatul saudit din Turcia. S-a cerut o investigație amanunțita, dar nu s-a aprobat pedeapsa cu moartea in ceea ce-i priveste pe suspecti. Citeste…

- Procuratura din Istanbul a pregatit o cere de extradare din Arabia Saudita pentru 18 suspecți in cazul uciderii jurnalistului disident Jamal Khashoggi, a comunicat Ministerul de Justiție din Turcia, informeaza agenția Reuters citata de Mediafax.

- Procuratura din Istanbul a pregatit o cere de extradare din Arabia Saudita pentru 18 suspecti in cazul uciderii jurnalistului disident Jamal Khashoggi, a comunicat Ministerul de Justitie din Turcia, informeaza agentia Reuters.

- Procuratura a trimis informatii privind identitatea celor 18 suspecti ministerului justitiei, care le va transmite ministerului de externe de la Ankara, in vederea formularii cererilor oficiale de extradare catre guvernul de la Riyadh, informeaza AFP. Demersul procurorilor turci are loc cu…

- Arabia Saudita nu i-a autorizat pe anchetatorii turci sa cerceteze un put situat in gradina consulatului saudit la Istanbul, locul unde a fost ucis jurnalistul Jamal Khashoggi, critic la adresa Riadului, informeaza agentia de presa turca Anadolu, preluata de AFP. Politistii turci, care au efectuat doua…

- Ministrul de externe al Arabiei Saudite, Adel al-Jubeir, a promis marti ca regatul este angajat sa efectueze o "ancheta completa si aprofundata" pentru a afla adevarul in legatura cu uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi in Turcia, anuntand de asemenea masuri luate de Riad pentru ca asa ceva "sa…