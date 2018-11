Cazul Khashoggi ar putea avea ca rezultat schimbarea succesiunii la tronul Arabiei Saudite

Stiri pe aceeasi tema

- 'Recentele informatii potrivit carora guvernul american a ajuns la o concluzie definitiva sunt inexacte', a declarat purtatoarea de cuvant a diplomatiei de la Washington, Heather Nauert. 'Raman numeroase intrebari fara raspuns referitoare la uciderea lui Jamal Khashoggi', a adaugat ea. Potrivit cotidianului…

- Gina Haspel i-a prezentat presedintelui 'concluziile si analizele deplasarii sale in Turcia', a declarat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Robert Palladino. SUA asteapta in continuare o ancheta amanuntita a sauditilor, a indicat Palladino. 'Dorim aceasta cat mai rapid posibil.…

- Parlamentul European a apreciat joi ca este 'extrem de improbabil' ca uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite la Istanbul sa fi avut loc 'fara cunostinta' printului mostenitor saudit Mohammed bin Salman, transmite AFP. Uniunea Europeana si statele sale membre…

- Potrivit uneia din sursele citate, dovada audio este 'convingatoare' si ar putea pune o presiune suplimentara asupra Statelor Unite pentru a face Arabia Saudita raspunzatoare pentru moartea lui Khashoggi. Ramane neclar deocamdata cine i-a pus la dispozitie Ginei Haspel inregistrarea audio. Relatare,…

- "Ministrul de interne ia masurile necesare pentru a-i impiedica pe suspecti sa intre in Marea Britanie", a declarat in parlament premierul britanic Theresa May. "Daca respectivii dispun de vize, aceste vize vor fi revocate de azi", a adaugat Theresa May, precizand ca urmeaza sa discute in cursul…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a anuntat marti ca o conferinta de afaceri organizata de regat a atras angajamente de investitii in valoare de 50 de miliarde de dolari, un succes in opinia sa, in pofida unui boicot international provocat de asasinarea jurnalistului Jamal…

- Dupa 18 zile in care Arabia Saudita a negat vehement ca Jamal Khashoggi ar fi pațit ceva la consultatul Regatului din Istanbul, poziția s-a schimbat cu 180 de grade. Nu numai ca Riadul a recunoscut ca jurnalistul a avut o moarte violenta, ci a și aruncat vina pe unii dintre cei mai apropiați oameni…

- Dovezile existente sugereaza ca printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a coordonat operatiunea de asasinare a jurnalistului disident Jamal Khashoggi, iar teoria conform careia autorii ar fi militari indisciplinati este o "fictiune", afirma sir John Sawers, fost director al MI6.Arabia…