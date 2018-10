Stiri pe aceeasi tema

- Dovezile existente sugereaza ca printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a coordonat operatiunea de asasinare a jurnalistului disident Jamal Khashoggi, iar teoria conform careia autorii ar fi militari indisciplinati este o "fictiune", afirma sir John Sawers, fost director al MI6.Arabia…

- Unul dintre barbatii identificati de autoritatile turce ca facand parte dintre cei responsabili de disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi la Istanbul face parte din anturajul printului mostenitor saudit Mohammed bin Salman, informeaza marti The New York Times, conform

- Mark Pompeo a fost primit de omologul sau saudit Adel al-Jubeir si de catre ambasadorul in regat al Washingtonului, printul Khaled bin Salman, fiul regelui si fratele printului mostenitor Mohammed bin Salman, a constatat un jurnalist AFP.Luni, dupa ce a discutat la telefon cu regele Salman,…

- Arabia Saudita inca nu coopereaza in ancheta privind disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi la consulatul din Istanbul si trebuie sa le permita anchetatorilor turci sa intre in cladire, a declarat sambata ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu, transmite AFP. ''Inca nu am vazut…

- Presedintele american, Donald Trump, a spus miercuri ca a discutat "la cel mai inalt nivel" cu autoritatile saudite pentru a solicita explicatii privind disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi si a dezvaluit ca intentioneaza sa o invite la Casa Alba pe logodnica ziaristului, Hatice Cengiz, transmite…