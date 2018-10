Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general al Arabiei Saudite s-a deplasat la Istanbul, unde va avea intrevederi cu autoritatile turce care ancheteaza asupra uciderii jurnalistului Jamal Khashoggi, a anuntat luni agentia de presa turca Anadolu, preluata de AFP si Reuters. Saoud ben Ablallah Al-Muajab, care a…

- Procuratura a trimis informatii privind identitatea celor 18 suspecti ministerului justitiei, care le va transmite ministerului de externe de la Ankara, in vederea formularii cererilor oficiale de extradare catre guvernul de la Riyadh, informeaza AFP. Demersul procurorilor turci are loc cu…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut vineri Arabiei Saudite sa dezvaluie cine a ordonat uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, precum si locul unde a fost ascuns corpul sau, adaugand ca Turcia detine mult mai multe probe in acest caz decat a comunicat pana acum, informeaza AFP si Reuters.…

- Arabia Saudita nu i-a autorizat pe anchetatorii turci sa cerceteze un put situat in gradina consulatului saudit la Istanbul, locul unde a fost ucis jurnalistul Jamal Khashoggi, critic la adresa Riadului, informeaza agentia de presa turca Anadolu, preluata de AFP. Politistii turci, care au efectuat doua…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca ''nu este multumit'' de explicatiile autoritatilor de la Riad in legatura cu moartea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, relateaza AFP. "Nu sunt multumit de ceea ce am auzit", a declarat…

- Seful diplomatiei turce a dezmintit vineri ca tara sa i-a furnizat omologului sau american Mike Pompeo "vreo inregistrare audio" care ar elucida soarta jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, care ar fi fost asasinat in consulatul saudit de la Istanbul, relateaza AFP si Reuters. "Nu se pune problema ca…

- Presa turca a publicat joi imagini care refac traseul parcurs la Istanbul de un ofiter al serviciilor de securitate apropiat al printului mostenitor al Arabiei Saudite si prezentat drept seful „echipei de executie“ care l-ar fi asasinat pe jurnalistul saudit disident Jamal Khashoggi, releva France-Presse.

- Arabia Saudita inca nu coopereaza in ancheta privind disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi la consulatul din Istanbul si trebuie sa le permita anchetatorilor turci sa intre in cladire, a declarat sambata ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu, transmite AFP. ''Inca nu am vazut…