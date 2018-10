Stiri pe aceeasi tema

- Directoarea CIA Gina Haspel se afla in Turcia penatru a ancheta aceasta "crima brutala", a subliniat vicepresedintele american. El nu a transmis condoleante familiei lui Khashoggi. Vicepresedintele american nu a facut, de altfel, precizari cu privire la aceste eventuale masuri de retorsiune.…

- Gina Haspel, directorul Agentiei Centrale de Informatii din SUA (CIA), a ajuns marti in Turcia, pentru discutii despre investigatia in cazul jurnalistului Jamal Khashoggi, informeaza site-ul cotidianului Hurriyet.

- Gina Haspel, sefa CIA, a plecat luni in Turcia pe fondul presiunii crescande exercitate de comunitatea internationala asupra Arabiei Saudite in urma asasinarii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, potrivit publicatiei The Washington Post, citata marti de EFE. Sosirea Ginei Haspel in Turcia…

- Sase oficiali americani si din guvernele occidentale au informat luni ca ei considera ca printul Mohammed bin Salman, care este liderul de facto al Arabiei Saudite, este responsabil de disparitia lui Khashoggi, pentru ca el supervizeaza serviciile secrete saudite, insa nu au dovezi in acest sens.…

- Dezvaluirile cu privire la moartea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi sunt ”profund tulburatoare” si este necesara o ”ancheta aprofundata, credibila si transparenta”, considera Uniunea Europeana, iar presedintele american Donald Trump vrea sa afle mai multe, inclusiv unde e cadavrul, relateaza The…

- Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, a declarat vineri ca Turcia nu a furnizat nimanui inregistrari audio care ar putea demonstra ca jurnalistul saudit Jamal Khashoggi a fost ucis in consulatul saudit de la Istanbul, relateaza site-ul agentiei Reuters, potrivit Mediafax.Cavusoglu a…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat miercuri ca administratia sa a cerut dovezile video si audio din investigatia Turciei privind disparitia jurnalistului Washington Post, Jamal Khashoggi, despre care Turcia sustine ca a fost ucis la consulatul saudit din Istanbul, scrie Politico.„Am…

- Arabia Saudita si-a exprimat satisfactia vineri pentru deschiderea unei anchete comune cu Turcia in vederea elucidarii "circumstantelor" disparitiei la Istanbul a jurnalistului disident saudit Jamal Khashoggi, a informat agentia oficiala saudita de presa, transmite AFP. "O sursa oficiala si-a exprimat…