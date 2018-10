Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre barbatii identificati de autoritatile turce ca facand parte dintre cei responsabili de disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi la Istanbul face parte din anturajul printului mostenitor saudit Mohammed bin Salman, informeaza marti The New York Times, citat de AFP, informeaza Agerpres.…

- Politia turca va percheztiona locuinta consulului saudit la Istanbul, a anuntat marti postul NTV, ca parte a anchetei privind disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi, relateaza site-ul agentiei Reuters, informeaza Mediafax.NTV a informat ca anchetatorii sunt asteptati sa efectueze marti inca…

- Autoritatile turce se afla in posesia unei inregistrari audio care arata ca jurnalistul disparut Jamal Khashoggi a fost ucis in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, au declarat luni un oficial turc si o sursa din cadrul serviciilor de securitate, relateaza Reuters preluata de Agerpres. …

- Turcia a cerut permisiunea de a cerceta consulatul Arabiei Saudite din Istanbul dupa ce jurnalistul saudit Jamal Khashoggi a fost dat disparut saptamana trecuta dupa ce a intrat in cladirea diplomatica, conform televiziunii NTV, scrie Reuters.

- Autoritatile turce au lansat o ancheta dupa disparitia la Istanbul a unui editorialist saudit, care nu a mai fost vazut de la intrarea sa in consulatul saudit, marti, informeaza sambata AFP, potrivit Agerpres. Riadul a dat asigurari ca Jamal Khashoggi a parasit consulatul in aceeasi zi, in timp…

