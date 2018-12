"Nu suntem pasalac turcesc, ci buni prieteni si parteneri egali ai Turciei. Autoritatile din Turcia au cerut extradarea ziaristului Kamil Demirkaya pentru opiniile critice exprimate prin presa la adresa puterii de la Ankara. In mod cert, acesta nu va avea parte de un proces corect in Turcia, nu-i vor fi respectate drepturile iar viata jurnalistului va fi in pericol. Romania trebuie sa se comporte ca un stat membru al Uniunii Europene, in care valori precum dreptul la libera exprimare este respectat, si sa respinga extradarea jurnalistului Kamil Demirkaya. Sper ca institutiile Statului Roman…