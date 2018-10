Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, a declarat vineri ca Turcia nu a furnizat nimanui inregistrari audio care ar putea demonstra ca jurnalistul saudit Jamal Khashoggi a fost ucis in consulatul saudit de la Istanbul, relateaza site-ul agentiei Reuters, potrivit Mediafax.Cavusoglu a…

- Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, a declarat vineri ca Turcia nu a furnizat nimanui inregistrari audio care ar putea demonstra ca jurnalistul saudit Jamal Khashoggi a fost ucis in consulatul saudit de la Istanbul, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Seful diplomatiei turce a dezmintit vineri ca tara sa i-a furnizat omologului sau american Mike Pompeo "vreo inregistrare audio" care ar elucida soarta jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, care ar fi fost asasinat in consulatul saudit de la Istanbul, relateaza AFP si Reuters. "Nu se pune problema ca…

- Echipa de anchetatori turci si-a incheiat perchezitiile la consulatul Arabiei Saudite si la resedinta consulului la Istanbul, in cadrul anchetei privind disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza joi dpa. Agentia de presa turca Anadolu a difuzat joi dimineata imagini cu…

- O echipa formata din investigatori din Turcia si Arabia Saudita vor perchezitiona consulatul turc la Istanbul, luni, ca parte a anchetei privind disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi, a informat o sursa diplomatica din Turcia, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Arabia Saudita inca nu coopereaza in ancheta privind disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi la consulatul din Istanbul si trebuie sa le permita anchetatorilor turci sa intre in cladire, a declarat sambata ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu, transmite AFP. ''Inca nu am vazut…

- Turcia a cerut permisiunea de a cerceta consulatul Arabiei Saudite din Istanbul dupa ce jurnalistul saudit Jamal Khashoggi a fost dat disparut saptamana trecuta dupa ce a intrat in cladirea diplomatica, conform televiziunii NTV, scrie Reuters.

- Autoritatile turce au cerut sa perchezitioneze consulatul saudit din Istanbul, la sase zile dupa disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi, care nu a mai fost vazut dupa ce s-a deplasat la reprezentanta diplomatica, informeaza luni postul NTV, citat de AFP. Solicitarea a fost transmisa ambasadorului…