Cazul jurnalistului saudit ucis la consulatul din Istanbul - imagini difuzate de o televiziune din Turcia cu un cadavru transportat n saci

Postul de televiziune turc A-Haber a difuzat imagini de pe camere de supraveghere in care pot fi vazuți trei barbati ce transporta saci in care s-ar afla - potrivit sursei citate - cadavrul dezmembrat al jurnalistului saudit Jamal Khashoggi dupa ce a fost ucis in interiorul consulatului tarii sale din Istanbul, in 2 octombrie, relateaza AFP, citata de Agerpres.