- Cazul asasinarii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi complica strategia presedintelui SUA, Donald Trump, de contracarare a influentei Iranului in Orientul Mijlociu prin crearea unei aliante a natiunilor arabe, afirma oficiali americani citati de site-ul agentiei Reuters, informeaza Mediafax.Alianta…

- FIFA a decis, anul acesta, sa sporeasca numarul participantelor la Cupa Mondiala, de la 32 la 48, incepand cu editia din 2026, incredintata Statelor Unite, Mexicului si Canadei, insa forul forul fotbalistic mondial vede posibila aceasta extindere chiar de la editia viitoare, din Qatar. „Am…

- Presedintele Federatiei internationale de fotbal (FIFA), Gianni Infantino, a declarat miercuri ca organizatia pe care o conduce analizeaza posibilitatea cresterii numarului echipelor participante la Cupa Mondiala din 2022, prin atragerea altor state din zona Golfului Persic in organizarea competitiei,…

- Confirmarea mortii lui Khashoggi a fost transmisa la primele ore ale zilei de sambata de catre agentia oficiala de presa a Riadului, SPA. Pe de alta parte, televiziunea saudita a anunțat ca jurnalistul a fost murit in urma unei incaierari care a avut loc in consulat și in care au fost implicat cel…

- Riadul a planuit sa-l aresteze pe jurnalistul critic Jamal Khashoggi, disparut in urma cu o saptamana in Turcia, potrivit unor interceptari ale serviciilor americane de informatii, dezvaluie cotidianul The Washington Post (WP), la care lucra jurnalistul saudit, scrie The Associated Press. WP…

- Arabia Saudita intenționeza sa construiasca un canal care ar transforma peninsula vecina Qatar intr-o insula. Pe fondul disensiunilor diplomatice dintre ţările de la Golful Persic, un înalt responsabil saudit a elogiat pentru prima dată proiectul autorităților de la Riad,…

- "In calitate de cetatean, astept cu nerabdare detalii despre punerea in aplicare a proiectului insulei Salwa, un mare, istoric proiect care va schimba geografia regiunii", a scris pe Twitter Saud al-Qahtani, un colaborator apropiat al printului mostenitor Mohammad bin Salman. In aprilie, jurnalul…