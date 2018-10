Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Donald Trump a aparat Arabia Saudita și a avertizat impotriva unei judecați pripite in cazul jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, dupa ce el insuși a amenințat saptamana trecuta Regatul cu o "pedeapsa drastica" daca se confirma ca jurnalistul a fost ucis in consulatul de la Istanbul, scrie …

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, i-a spus presedintelui Donald Trump ca este in desfasurare o investigatie privind disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi, editorialist la publicatia The Washington Post, iar raspunsurile vor veni curand, transmite dpa, care citeaza o postare…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo este asteptat miercuri in Turcia, venind din Arabia Saudita, unde a mers marti pentru a discuta despre disparitia la Istanbul in urma cu doua saptamani a jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a anuntat marti Ministerul de Externe turc, relateaza AFP preluata…

- Mark Pompeo a fost primit de omologul sau saudit Adel al-Jubeir si de catre ambasadorul in regat al Washingtonului, printul Khaled bin Salman, fiul regelui si fratele printului mostenitor Mohammed bin Salman, a constatat un jurnalist AFP.Luni, dupa ce a discutat la telefon cu regele Salman,…

- Donald Trump a anuntat de asemenea ca il 'trimite imediat' pe secretarul de stat Mike Pompeo in Arabia Saudita pentru a vorbi direct cu regele Salman, conform dpa. 'Tocmai am vorbit cu regele Arabiei Saudite care spune ca nu stie ce s-ar fi putut intampla cu 'cetateanul nostru saudit'',…

- Arabia Saudita si-a exprimat satisfactia vineri pentru deschiderea unei anchete comune cu Turcia in vederea elucidarii "circumstantelor" disparitiei la Istanbul a jurnalistului disident saudit Jamal Khashoggi, a informat agentia oficiala saudita de presa, transmite AFP. "O sursa oficiala si-a exprimat…

- Riadul a planuit sa-l aresteze pe jurnalistul critic Jamal Khashoggi, disparut in urma cu o saptamana in Turcia, potrivit unor interceptari ale serviciilor americane de informatii, dezvaluie cotidianul The Washington Post (WP), la care lucra jurnalistul saudit, scrie The Associated Press. WP…

- Arabia Saudita a dat unda verde pentru perchezitionarea consulatului sau de la Istanbul de catre serviciile de securitate turce in cadrul anchetei privind disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a anuntat marti diplomatia turca, relateaza AFP. "Autoritatile saudite au anuntat ca sunt gata sa…