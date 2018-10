Arabia Saudita inca nu coopereaza in ancheta privind disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi la consulatul din Istanbul si trebuie sa le permita anchetatorilor turci sa intre in cladire, a declarat sambata ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu, transmite AFP. ''Inca nu am vazut cooperare pentru ca ancheta sa se desfasoare usor si pentru a se face lumina in acest caz. (Cooperarea) Este ceea ce am dori sa vedem'', a spus Cavusoglu. Jurnalistul saudit Jamal Khashoggi, un critic al puterii de la Riad, nu a mai dat niciun semn de viata de cand a intrat in consulatul tarii…