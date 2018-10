O echipa de anchetatori ai politiei turce si de procurori au parasit marti consulatul Arabiei Saudite la Istanbul dupa ce au efectuat o perchezitie convenita cu autoritatile de la Riad in urma disparitiei jurnalistului Jamal Khashoggi.



La finalul acestei perchezitii fara precedent cu o durata de opt ore si efectuata noaptea, membrii echipei turce, insotiti in timpul perchezitiei de o delegatie saudita, s-au urcat in masinile lor si au plecat, a informat un corespondent al agentiei France Presse.