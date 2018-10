Cazul jurnalistului dispărut Khashoggi: Primii suspecți Unul dintre barbatii identificati de autoritatile turce ca facand parte dintre cei responsabili de disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi la Istanbul face parte din anturajul printului mostenitor saudit Mohammed bin Salman, informeaza marti The New York Times, citat de AFP. Potrivit cotidianului american, care publica fotografii in sprijinul afirmatiilor sale, Maher Abdulaziz Mutreb l-a insotit pe printul mostenitor in timpul deplasarilor acestuia in SUA in martie 2018, precum si la Madrid si Paris in aprilie 2018. Autoritatile turce au difuzat o fotografie cu el la sosire pe… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit cotidianului american, care publica fotografii in sprijinul afirmatiilor sale, Maher Abdulaziz Mutreb l-a insotit pe printul mostenitor in timpul deplasarilor acestuia in SUA in martie 2018, precum si la Madrid si Paris in aprilie 2018. Autoritatile turce au difuzat o fotografie cu el la…

- Unul dintre barbatii identificati de autoritatile turce ca facand parte dintre cei responsabili de disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi la Istanbul face parte din anturajul printului mostenitor saudit Mohammed bin Salman, informeaza marti The New York Times, citat de AFP, informeaza Agerpres.…

- Unul dintre barbatii identificati de autoritatile turce ca facand parte dintre cei responsabili de disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi la Istanbul face parte din anturajul printului mostenitor saudit Mohammed bin Salman, informeaza marti The New York Times, citat de AFP. Potrivit…

- Autoritatile germane au expulzat in acest an de trei ori mai multi solicitanti de azil in alte tari europene decat in 2017, releva un document al Ministerului de Interne de la Berlin citat marti de dpa, informeaza AGERPRES . Asa-zisul regulament Dublin al Uniunii Europene, care stipuleaza ca migrantii…

- Mark Pompeo a fost primit de omologul sau saudit Adel al-Jubeir si de catre ambasadorul in regat al Washingtonului, printul Khaled bin Salman, fiul regelui si fratele printului mostenitor Mohammed bin Salman, a constatat un jurnalist AFP.Luni, dupa ce a discutat la telefon cu regele Salman,…

- Riadul a planuit sa-l aresteze pe jurnalistul critic Jamal Khashoggi, disparut in urma cu o saptamana in Turcia, potrivit unor interceptari ale serviciilor americane de informatii, dezvaluie cotidianul The Washington Post (WP), la care lucra jurnalistul saudit, scrie The Associated Press. WP…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, la solicitarea Mediafax, ca autoritațile franceze nu a notificat pana in prezent ca ar fi romani afectați in incendiul izbucnit intr-o cladire din orașul francez Aubervilliers, in apropiere de Paris, in care au fost ranite cel puțin 19 persoane. "Ambasada…

- Cel putin 324 de persoane au murit in statul indian Kerala in urma unor inundatii devastatoare care au lasat peste 220.000 de persoane fara case, scrie The Guardian. Operatiunile echipajelor de urgenta, folosindu-se atat de elicoptere cat si de barci, sunt in desfasurare si sunt cautati oameni care…