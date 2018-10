Unul dintre barbatii identificati de autoritatile turce ca facand parte dintre cei responsabili de disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi la Istanbul face parte din anturajul printului mostenitor saudit Mohammed bin Salman, informeaza marti The New York Times, citat de AFP.



Potrivit cotidianului american, care publica fotografii in sprijinul afirmatiilor sale, Maher Abdulaziz Mutreb l-a insotit pe printul mostenitor in timpul deplasarilor acestuia in SUA in martie 2018, precum si la Madrid si Paris in aprilie 2018. Autoritatile turce au difuzat o fotografie cu el la sosire…