Companii majore producatoare de arme americane au transmis administratiei Trump ca sunt preocupate ca congresmenii infuriati de disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi in Turcia vor bloca viitoarele acorduri de vanzare de armament cu Arabia Saudita, a declarat vineri pentru Reuters un oficial american de rang inalt.



Informatiile din Turcia potrivit carora jurnalistul saudit, un critic vocal al Riadului, ar fi fost ucis in consulatul saudit de la Istanbul, au inasprit rezistenta in Congresul american fata de vanzarea de arme catre Arabia Saudita, de care multi parlamentari erau deja…