- Unul dintre cei mai aprigi contestatari ai conducerii de la Riad, jurnalistul saudit Jamal Khashoggi ar fi fost ucis chiar in consulatul țarii sale din Istanbul, au declarat surse din poliția turca și...

- Statele Unite ale Americii (SUA) trebuie ''sa ceara raspunsuri'' din partea Arabiei Saudite in legatura cu disparitia si presupusa asasinare a jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a afirmat duminica intr-un editorial The Washington Post, citat de AFP. Jamal Khashoggi, un jurnalist critic la…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca urmarește personal cazul jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, care a disparut dupa ce a intrat in Consulatul Arabiei Saudite de la Istanbul, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Erdogan a declarat pentru reporteri ca autoritațile…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca urmareste personal cazul jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, care a disparut dupa ce a intrat in Consulatul Arabiei Saudite de la Istanbul, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Politia turca este de parere ca jurnalistul saudit Jamal Khashoggi, dat disparut marti la Istanbul, a fost ucis la consulatul tarii sale, a facut cunoscut o sursa apropiata guvernului de la Ankara, citata de AFP. "Politia este de parere in primele sale concluzii ca jurnalistul s fost ucis la consulat…

- Autoritatile turce au lansat o ancheta dupa disparitia la Istanbul a unui editorialist saudit, care nu a mai fost vazut de la intrarea sa in consulatul saudit, marti, informeaza sambata AFP, potrivit Agerpres. Riadul a dat asigurari ca Jamal Khashoggi a parasit consulatul in aceeasi zi, in timp…

- Salvatore Popescu, romanul disparut in Turcia și gasit dupa o luna, a fost transferat de la Spitalul Elias, unde i-au fost facute mai multe serii de investigații, intr-o unitate specializata de psihiatrie, respectiv Spitalul „Alexandru Obregia”. EXCLUSIV/ Momentul emoționant al revederii romanului…

- Autoritatile turce au arestat 56 de persoane, dintre care 48 de soldati, pentru presupuse legaturi cu clericul Fethullah Gulen, aflat in SUA si pe care Ankara il acuza ca a orchestrat tentativa de puci esuata din 2016 impotriva presedintelui turc, Recep Tayyip Erdogan, relateaza luni cotidianul Hurriyet,…