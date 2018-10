Ancheta Turciei asupra disparitiei jurnalistului saudit Jamal Khashoggi a dus la descoperirea unor inregistrari facute cu ceasul sau Apple care ar indica ca barbatul a fost torturat si ucis, informeaza sambata un ziar turc preluat de Reuters. Informatiile din ziarul proguvernamental Sabah, care nu au putut fi verificate, au aparut dupa ce o delegatie din Arabia Saudita a ajuns in Turcia pentru o investigatie comuna asupra disparitiei jurnalistului. "Momentele in care Khashoggi a fost interogat, torturat si ucis au fost inregistrate in memoria ceasului sau Apple", scrie ziarul, precizand ca ceasul…