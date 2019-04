Arestat in Germania unde fugise dupa comiterea crimei, pe 6 octombrie, Severin Krasimirov, de 21 de ani, si-a recunoscut faptele, evitand astfel o condamnare pe viata.



De asemenea, el trebuie sa plateasca o amenda de 450.000 de leva (225.000 de euro) familiei victimei.



Potrivit parchetului bulgar, este vorba "despre o crima cu motivatie sexuala fara legatura cu activitatile profesionale ale victimei". Crima a fost precedata de un "viol brutal", Severin Krasimirov fiind sub influenta alcoolului.



In fata tribunalului, acuzatul a plans, declarand ca regreta mult aceasta…