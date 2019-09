Stiri pe aceeasi tema

- INCREDIBIL!! Profesoara retinuta de Politie dupa ce a pulverizat spray lacrimogen asupra a doi copii de la clasa pregatitoare O profesoara din județul Satu Mare a fost retinuta pentru 24 de ore dupa ce a atacat doi copii, in varsta de șase ani, cu spray lacrimogen. Este vorba despre Luminița F., in…

