China a amenintat 'in mod neoficial' sa-si suspende cooperarea politieneasca cu Franta ca raspuns la acordarea de azil politic sotiei fostului sef chinez al Interpol, judecat in tara sa pentru coruptie, a anuntat luni o sursa franceza apropiata acestui dosar, potrivit AFP.



Conform cotidianului Le Monde, care a dezvaluit informatia, bazandu-se pe o sursa diplomatica, China a anuntat la sfarsitul lunii iulie, prin atasatul pentru securitatea interna de la Ambasada Frantei din Beijing, ca ar putea rupe unilateral orice cooperare cu statul francez in materie de politie, in semn…