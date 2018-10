Stiri pe aceeasi tema

- Licitatia va avea loc pe 29 octombrie. In total, municipalitatea ofera 41 de locuri de parcare situate in parcarea de resedinta strada Ciurchi 109B. Potrivit unui anunt al institutiei, cei care vor sa participe la procedura trebuie sa faca dovada ca locuiesc in unul dintre urmatoarele blocuri: S4, F2,…

- Peste 30 de rochii celebre purtate de regina muzicii soul, Aretha Franklin, care a incetat din viața din cauza unui cancer pancreatic la 16 august, vor fi scoase la licitație in luna noiembrie, potrivit unei case de licitație. Licitația va fi organizata la 10 noiembrie, la New York, și va reprezenta…

- Peste 30 de rochii celebre purtate de regina muzicii soul, Aretha Franklin, care a incetat din viata din cauza unui cancer pancreatic la 16 august, vor fi scoase la licitatie in luna noiembrie, a anuntat vineri casa de licitatii Julien's Auctions, transmite DPA. Licitatia va fi organizata…

- Covoare vechi de zeci de ani au fost scoase la vanzare de un meșter popular din nordul țarii. Licitația s-a petrecut in cadrul festivalului ”Zestrea Nordului” din satul Pelinia, raionul Drochia.La festival au participat peste 40 de mestesugari.

- Contul separat de TVA poate fi debitat (poprit) in urma unor operațiuni descrise pe larg intr-un proiect normativ publicat ieri pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscala - ANAF, informeaza MEDIAFAX.Prin proiectul de act normativ supus aprobarii s-au reglementat operatiunile care dau ...

- Primaria Sectorului 4 anunta, marti, ca urmeaza sa ridice de pe domeniul public aproximativ 800 de masini abandonate, iar autoturismele nerevendicate, in stare buna, vor fi scoase la licitatie. „Nu mai puțin de 1.300 autoturisme abandonate pe domeniul public și privat al statului au fost ridicate in…

- Primaria Timișoara se chinuie de mai mulți ani sa gaseasca o firma care sa se ocupe de dezinsecția și deratizarea in oraș. O licitație a fost demarata abia in primavara acestui an, deși acest lucru se putea face inca din toamna anului 2017. Ofertele au fost deschise pe 30 mai, insa rezultatul…

- Primaria Piatra Neamț propune Consiliului Local, prin primarul Dragoș Chitic, la cererea unui agent economic, SC Camping Troian SRL, scoaterea la licitație a trei suprafețe de teren (alaturate?), in vederea amplasarii ”de construcții și terase cu caracter provizoriu pentru funcțiune alimentație publica”.…