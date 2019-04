Cazul Hamza Mendyl. Marocanul de la Schalke a fost trimis la echipa a doua pentru că a nesocotit vizita la dentist Exista zeci de motive pentru care poți trimite un fotbalist la echipa a doua: pentru ca refuza prelungirea contractul (des intalnita in Liga 1), pentru ca nesocotește prevederile regulamentului intern, pentru ca face scandal in vestiar sau la antrenamente etc. Niciunul dintre acesta n-a stat la baza pedepsirii lui Hamza Mendyl, 21 de ani, de meserie fundaș de banda. Socotind nu neaparat ca surasul este important, cat mai ales sanatatea, Schalke l-a suspendat, trimițandu-l la echipa a doua pe fotbalistul proaspat cumparat de la Lille, pe motiv care poate parea halucinant: a ”sarit” peste cateva… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

