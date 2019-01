Stiri pe aceeasi tema

- Cazul mortii lui Tudor Simionov, fostul canotor roman ucis la Londra, in noaptea de Revelion, se complica, iar familia sa are de suferit. Apropiatii doreau sa-l inmormanteze pe 28 ianuarie, dar autoritatile din Anglia nu permit, inca, repatrierea corpului neinsufletit.

- Descoperirile fEcut de legixtii din Marea Britanie la necropsie, complicE xi mai mult cazul lui Tudor Simionov, romanul care a fost ucis in noaptea de Revelion, dupE ce s-a luptat cu nouE atacatori, in Londra.

- Eutalia Leonte, reprezentantul comunitatii romanilor din Kent, Canterbury (Anglia) spune ca multi romani lucreaza in Londra in serviciul de paza, aceasta fiind o meserie periculoasa pentru ca, de obicei, clientii sunt beti sau drogati, iar bodyguarzii nu au voie sa riposteze in caz ca sunt loviti.

- Eutalia Leonte, reprezentantul comunitatii romanilor din Kent, Canterbury (Anglia) spune ca multi romani lucreaza in Londra in serviciul de paza, aceasta fiind o meserie periculoasa pentru ca, de obicei, clientii sunt beti sau drogati, iar bodyguarzii nu au voie sa riposteze in caz ca sunt loviti.

- Tudor Simionov, 33 de ani, fost canotor al clubului Dinamo, a fost injunghiat cu brutalitate in noaptea de Revelion la un club exclusivist din Londra. Madalina Anghel, cea care urma sa-i devina soție lui Simionov, a postat in cursul zilei un mesaj sfașietor pe contul sau de Facebook: "In noaptea dintre…

- Tudor Simionov, romanul ucis in noaptea de Revelion in timp ce iși exercita slujba de bodyguard la un club exclusivist din Londra, era un fost canotor al clubului Dinamo. Presa britanica l-a numit erou pe romanul de 33 de ani care și-a sacrificat viața pentru a apara persoane nevinovate de furia unui…

- Tudor Simionov (33 de ani), canotor dinamovist, a fost ucis in noaptea de Revelion, la Londra, unde era bodyguard la un club de noapte. El si-a aparat colegii, fiind considerat erou de presa engleza, potrivit News.ro.Sportivul lucra in echipa de securitate a unui club exclusivist din London’s…