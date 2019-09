Stiri pe aceeasi tema

- „Sunt in organizare si conduse de Directia de Investigare a Criminasitatii Economice din cadrul IGPR“, ne asigura Politia judetului. De altfel, la nivel national, erau in derulare 59 de perchezitii in Capitala si in 36 de judete, inclusiv in Caras-Severin, la sediul social al firmei si la…

- Politistii efectueaza, miercuri, 59 de perchezitii in Bucuresti si in 36 de judete, la reprezentantii unei societati care ar fi instalat si utilizat programe de calculator fara licenta. "La data de 25 septembrie, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul…

- Politia Romana anunta ca, miercuri, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, fac 59 de perchezitii la sediul social…

- Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, domnul Bogdan Dimitrie Licu, a dispus in cursul zilei de azi, 26 iulie 2019, efectuarea de verificari la Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal privind modul in care s-a realizat supravegherea activitații de cercetare…

- Polițiștii de combatere a delictelor silvice din Alba au participat alaturi de colegi din țara, in perioada 3 – 4 iulie, la o intalnire in județul Covasna, pentru discuții despre protejarea domeniului silvic, impreuna cu reprezentanții Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva și Parchetului de pe langa…