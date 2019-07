Cazul fetiței luate cu mascații. Sorina Matei: Au falsificat viața unui copil în acte - Imagini în premieră "Astia nu o gasesc pe mama. Eu am gasit-o, toata lumea a gasit-o. Mama lucreaza la o ferma de porci, va spun si unde, stimate autoritati ale statului roman: in Varati, Dolj. Mama este cu Sorina si se joaca cu ea. Astia de la Mehedinti, ati scris in planul de individualizat, mizeriile alea falsificate, ca fetita nu este contacta de mama. Oamenii astia sunt fiinte umane. Stiti ce au scris astia, pe 13.08.2018? Ca mama nu a vizitat-o niciodata pe Sorina, de cand a fost data in plasament, ca nu s-a interesat de ea, desi vedeti pozele. Au scris ca nu au fost identificate rude al Sorinei,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fetița din Baia de Arama a fost adoptata de o familie de romani din America, dupa ce nicio familie din țara nu a dorit sa o adopte, potrivit autoritaților. Și fosta asistenta maternala a dat de doua ori declarație ca nu dorește adopția, potrivit VeDemJust. Pe de alta parte, familia la care a crescut…

- Parchetul General cere Curții de Apel Craiova revizuirea deciziei definitive de adopție internaționala a Sorinei, fetița adoptata de o familie de romani stabilita in SUA. Totodata, instituția a facut și o cerere de ordonanța președințiala pentru a interzice parinților adoptivi plecarea din Romania impreuna…

- Premierul Viorica Dancila a declarat duminica seara, referindu-se la cazul fetitei din Mehedinti adoptata de o familie din SUA, ca masurile luate trebuie sa fie foarte dure criticand interventia procurorului.

- Președintele Tribunalului Timiș, Adriana Stoicescu, susține ca oamenii sunt extrem de revoltați pentru situația fetiței din Mehedinți și arata ca, in cazul in care magistrații vor continua cu decizii de Absurdistan, atunci oamenii ii vor alerga cu pietre din oraș. ”Revolta oamenilor nu are legatura…

- Inițial, oamenii s-au strans in fața primariei din Baia de Arama, județul Mehedinți. Dupa aproximativ doua ore, aceștia s-au pus in mișcare catre Craiova, acolo unde se crede ca fetița este alaturi de familia adoptiva. Dupa mesaje de susținere a Sorinei, oamenii au inceput sa scandeze impotriva corupției. …

- "Am aprobat astazi trimiterea unui mesaj catre Ambasada SUA, cu dorința de a avea o stransa colaborare in ceea ce privește situația Sorinei. Impreuna cu Marius Budai, Ministrul Muncii, urmarim acomodarea fetiței la noul mediu și vrem sa ne asiguram ca este in siguranța și ca are parte de o buna ingrijire.…

- Ministrul Muncii Marius Budai a declarat sambata, referindu-se la cazul Sorinei, fetita din Mehedinti adoptata de o familie din SUA si luata in mod brutal de autoritati din casa celor la care se afla in plasament, ca a trimis un mesaj ambasadei SUA, cu dorinta de a avea o colaborare si a se asigura…

- „Sfarsitul lumii va fi atunci cand nu va mai fi carare de la vecin la vecin! Atunci cand nu se vor mai iubi oamenii. Caci fara iubire si fara Dumnezeu nu pot sa mai traiasca oamenii pe pamant!", a spus Papa, citand un calugar roman. Vizita la Iasi a avut parte de o mediatizare consistenta in intreaga…