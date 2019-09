Stiri pe aceeasi tema

- Este alerta in Dambovita unde de mai bine de 20 de ore este cautata o fetita de 11 ani. Copila nu s-a mai intors acasa de la scoala. Exista imagini surprinse de camerele de supraveghere cu fetita la mai putin de 100 de metri de casa, apoi a dipsarut din raza de acoperire a sistemului The post Drone…

- Avocatul familiei Luizei a facut, miercuri dimineața, dezvaluiri incredibile despre cazul crimelor din Caracal. Tonel Pop susține ca anchetatorii incearca sa mușamalizeze cazul și dau cat mai puține informații pentru a nu putea fi trași la raspundere. “Așa cum v-am spus, din pereți, tencuiala, pamant,…

- Ministrul interimar al afacerilor interne, Mihai Fifor, a declarat marți ca, odata cu cercetarea prealabila a politistilor de la Galati care nu au ajutat o minora plina de sange si in stare de soc, este cercetat si seful sectiei, subliniind ca, dupa ancheta, cei care au gresit „pleaca acasa”. „Deja…

- Suspectul de 77 de ani din Caracal a fost dus la audieri, dupa ce intr-un butoi in imobilul in care statea au fost gasite ramasite umane si bijuterii. Fata disparuta cu o zi in urma apucase sa sune la 112, dar STS a furnizat o arie și trei locatii gresite. “A fost un apel de The post Fapte grave in…

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a aratat, duminica, intr-o postare pe Facebook, ca a asistat la un ”spectacol naucitor si durereos” in urma interventiei procurorului in cazul fetitei de opt ani din Mehedinti, acuzand ca Romania a ajuns ”republica procurorilor”. ”Ma numar printre romanii stupefiati…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Mihai Fifor, a comentat, intr-o postare pe Facebook, cazul fetiței din Mehedinți luata cu forța din casa asistentului maternal, punctand: “asta se intampla cand o societate ajunge sa iși rezolve toate problemele doar cu procurorii“. „Despre tulburatorul caz al Sorinei de…

- Președintele Tribunalului Timiș, Adriana Stoicescu, susține ca oamenii sunt extrem de revoltați pentru situația fetiței din Mehedinți și arata ca, in cazul in care magistrații vor continua cu decizii de Absurdistan, atunci oamenii ii vor alerga cu pietre din oraș. ”Revolta oamenilor nu are legatura…

- Facias – Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului cere CSM excluderea din magistratura a procuroarei care a ”TARAT-O PE STRADA pe Sorina, fetița de 8 ani din Baia de Arama adoptata de o familie din Statele Unite”, se arata intr-o postare pe Facebook. Totodata, FACIAS, invita…