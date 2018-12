Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Salvati Copiii solicita Ministerului Muncii si Justitiei Sociale evaluarea activitatii Serviciului Public de Asistenta Sociala al comunei Preutesti, judetul Suceava, cu privire la Daria, fetita de 1 an si 10 luni din satul Leucusesti care a murit ca urmare a unor probleme severe de sanatate…

- O fetita de un an si zece luni din judetul Suceava a murit la Spitalul din Falticeni, unde fusese dusa de bunica ei, care era ingijorata pentru starea copilei, aflata doar in grija tatalui. Micuta a murit in unui stop cardio-respirator, iar medicii au fost șocați sa descopere ca fetița a murit de foame!

- Un copil de un an si zece luni dintr-o localitate din Suceava a murit de foame. Micuta era in grija tatalui, dupa ce mama plecase la munca in strainatate.Bunica a fost cea care s-a ingrijorat de starea copilei si a dus-o la spital, la Falticeni. Era deja in stare foarte grava.

- Reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Hunedoara au inceput o ancheta in cazul fetitei de zece ani din localitatea Burjuc care a fost violata timp de mai multe zile de tatal sau. Inspectorii sociali au stabilit ca nu se impune o masura de protectie…

- Cazul copilului de un an si 10 luni care a murit intr-un spital din reteaua privata Sanador ia amploare. Dupa ce politia face cercetari pentru ucidere din culpa, o echipa a Directiei de Sanatate Publica Bucuresti se afla in spital pentru a verifica daca procedurile au fost sau nu respectate.